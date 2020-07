Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Boppard vom Wochenende 10.07.2020 - 12.07.2020

Boppard (ots)

Verkehrsunfälle: Im Berichtszeitraum ereigneten sich acht Verkehrsunfälle, davon drei mit Wildbeteiligung und fünf Verkehrsunfälle mit Sachschaden. In zwei Fällen entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Boppard, Rheinallee - Verkehrsunfallflucht: Am Freitag, den 10.07.2020 gegen 13:00 Uhr parkte die Geschädigte ihren PKW in einer Parktasche in der Rheinallee. Als sie zwei Stunden später zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Fahrzeugheck fest. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den entstandenen Schaden entsprechend zu melden.

Boppard, Parkplatz Penny-Markt - Verkehrsunfallflucht: Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitag, den 10.07.2020 zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Penny-Parkplatz in Boppard. Auch hier entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu bemühen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen (Tel.: 06742/8090 oder piboppard@polizei.rlp.de).

Emmelshausen - Sachbeschädigung an Fahrzeugen Am Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, wurden in der Liesenfelder Straße in Emmelshausen mehrere PKWs durch Vandalismus beschädigt. Bisher ist bekannt, dass an mindestens 11 Fahrzeugen u.a. an Seitenspiegeln und Scheibenwischern Schäden verursacht wurden. Personen, denen ebenfalls einen Schaden entstanden ist oder die Angaben zum Vorfall machen können, möchten sich mit der Polizeiinspektion Boppard (Tel.: 06742/8090 oder piboppard@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.

Boppard - Fahrraddiebstahl: Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Fahrrad in der Flogstraße in Boppard entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-silbernes Trekkingrad. Bei hiesiger Dienststelle wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Boppard (Tel.: 06742/8090 oder piboppard@polizei.rlp.de) melden.

Emmelshausen - Sachbeschädigung: Am frühen Sonntagmorgen wurde eine gebrochene Schaufensterscheibe in einem Gewerbebetrieb in Emmelshausen - Am Markt festgestellt. Es wird von einer Sachbeschädigung ausgegangen. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Zeugen werden auch hier gebeten, die Polizeiinspektion Boppard (Tel.: 06742/8090 oder piboppard@polizei.rlp.de) zu kontaktieren.

