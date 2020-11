Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Unfallflucht nach Totalschaden - Polizei sucht Zeugen

KrefeldKrefeld (ots)

Am Samstag (31.Oktober 2020) gegen 03:50 Uhr ist ein Autofahrer auf der Scharfstraße rückwärts in einen geparkten Pkw gefahren und hat an ihm einen Totalschaden verursacht. Der Unfallverursacher flüchtete.

Mehrere Zeugen hatten beobachtet, wie er sich von der Unfallstelle entfernt hatte. Die Polizei konnte Teile des Fluchtfahrzeugs sichern und auswerten: Demnach handelt es sich um eine silberne 3er-BMW-Limousine mit dem Baujahr 2004. Der BMW wurde bei dem Unfall hinten rechts im Bereich der Rückleuchten und der Abschleppöse erheblich beschädigt. Zeugen hatten ausgesagt, dass das Auto deutlich hörbare Schleifgeräusche gemacht hat, während es Richtung Alte Gladbacher Straße davonfuhr.

Nach dem Halter wird nun gefahndet. Die Polizei sucht außerdem nach einer Frau mit blonden, schulterlangen Haaren und schwarzem Mantel, die dem flüchtenden Auto hinterhergerufen hat - und nach weiteren Zeugen, die etwas gesehen haben, zum Beispiel Teile des Kennzeichens oder einen entsprechend beschädigten BMW im Stadtgebiet. (521)

