POL-KR: #Linn: Unfall auf der Kreuzung Hafenstraße/Düsseldorfer Straße: Zeugen gesucht

Wie berichtet, war am Freitag (30. Oktober 2020) gegen 12:30 Uhr ein niederländischer Lkw von der Düsseldorfer Straße rechts in die Hafenstraße eingebogen und hatte dabei eine Pedelec-Fahrerin erfasst. In einer ersten Befragung hat der Lkw-Fahrer angegeben, dass er zum Zeitpunkt der Kollision durch einen entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer angehupt worden sei. Dieser und mögliche weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02151-6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

