Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Raub einer Geldbörse in Uerdingen - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am Sonntag (01.11.2020) um 19:55 Uhr wurde einem 15-jährigen Jugendlichen auf der Mündelheimer Straße / Ecke Fabritiusstraße die Geldbörse von zwei Männern geraubt.

Die Täter näherten sich dem Jugendlichen von hinten an. Ein Täter nahm den Jugendlichen dann in den Schwitzkasten, während der andere Mann dem Jugendlichen mit der Faust in den Bauch schlug. Dabei entwendeten die Täter die Geldbörse des Jugendlichen und flüchteten zu Fuß auf der Mündelheimer Straße in Richtung der dortigen Shell Tankstelle.

Die Täter sollen circa 170 cm - 180 cm groß gewesen sein und hatten dunkle Oberbekleidung an. Bei der Tatausführung trug ein Täter eine weiße und der andere Mann eine blaue Baseballkappe auf dem Kopf. Zusätzlich hatten sie die Kapuzen ihrer Oberbekleidung über den Kopf gezogen.

Der Jugendliche wurde durch die Tat leicht verletzt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (517)

