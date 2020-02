Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 20. Februar 2020, gegen 06.05 Uhr, ereignete sich in der Molberger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem Fahrrad-Fahrer. Eine 19jährige aus Dwergte befuhr mit einem Pedelec vorschriftwidrig den linksseitigen Radweg der Molberger Straße in Richtung Cloppenburg. Ein 25jähriger aus Cloppenburg befuhr mit einem Fahrrad den gleichen Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Die 19jährige übersah den 25jährigen und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Löningen- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, den 20. Februar 2020, gegen 08.35 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Bunner Landstraße/ Eschstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 66jähriger aus Löningen befuhr mit seinem PKW die Eschstraße aus Richtung Böen kommend. Im weiteren Verlauf beabsichtigte der 66jährige die Bunner Landstraße zu überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW eines 56jährigen aus Quakenbrück. Es folgte ein Zusammenstoß. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 66jährige leicht verletzt. Der 56jährige blieb unverletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 14500 Euro.

