Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Remshalden-Hebsack: Unfallflucht

Am frühen Montagmorgen zwischen 4:30 Uhr und 5:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Wilhelm-Enßle-Straße geparkten Ford und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Zeugenhinweise auf den unbekannten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Backnang: Bei Auffahrunfall verletzt

Eine 36-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Montag gegen 7.50 Uhr die Lindauer Straße von Schöntal Richtung Erbstetten. Vor dem Abbiegen in die K 1897 übersah sie, wie die Fahrerin eines Pkw Honda verkehrsbedingt abbremste und fuhr auf deren Pkw auf. Hierbei wurde die 48-jährige Honda-Fahrerin leicht verletzt. An den beiden Autos entstanden Totalschäden, die auf 6000 Euro beziffert wurden. Die Unfallwägen wurden abgeschleppt.

