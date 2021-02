Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Enkeltrick - Aggressiver Fahrgast - aufgebrochene Gartenhütten

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Aggressiver Fahrgast ohne Fahrkarte

Ein 30-jähriger Mann fuhr am Sonntagmittag kurz nach 13 Uhr mit der S-Bahn von Kirchberg an der Murr in Richtung Stuttgart. Bei einer Fahrkartenkontrolle konnte er keinen gültigen Fahrschein vorlegen. Als er sich dann in der Folge der weiteren Kontrolle und einer Fahrpreisnacherhebung entziehen wollte, zog der Kontrolleur noch zwei weitere Kollegen hinzu. Es kam zu Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf der 30-Jährige einen Kontrolleur am würgte und ihn dabei leicht verletzte. Nachdem die Kontrolleure sich nun zurückzogen und den Lockführer unterrichteten, wurde der Zug angehalten. Der rabiate Fahrgast wurde von der alarmierten Polizei mit zur Dienststelle genommen und nach den durchgeführten Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt. Den 30-Jährigen erwartet nun entsprechende Strafverfahren.

Weinstadt-Endersbach: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Vermutlich in der Nacht auf Samstag wurden im Bereich unterhalb der Endersbacher Kelter insgesamt sieben Gartenhütten aufgebrochen. Ob aus den Gartenhütten etwas entwendet oder lediglich Sachschaden angerichtet wurde, ist bislang unklar. Da sich die Hütten in unmittelbarer Nähe der in Brand gesetzten Scheune (Pressebericht vom 06.02.2021, 11:07 Uhr) befinden, wird derzeit geprüft, ob ein Tatzusammenhang besteht. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Weinstadt-Endersbach: Enkeltrickbetrüger machten Beute

Leider wieder einmal erfolgreich waren Enkeltrickbetrüger mit ihrer altbekannten Masche am vergangenen Freitag. Eine 85-jährige Frau aus Endersbach wurde am Vormittag von einer unbekannten Frau angerufen, welche sich als Enkelin der Rentnerin ausgab. Im Gespräch gaukelte die Täterin der betagten Dame vor, dass sie aufgrund eines Unfalles dringend Geld benötigen würde. Letztlich übergab die Seniorin einer angeblichen Botin der Enkelin insgesamt 15.000 Euro Bargeld.

Tipps zum Schutz vor derartigen Betrugsmaschen können Sie unter folgendem Link abrufen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell