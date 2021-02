Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall, Vandalismus

Aalen (ots)

Neuler - Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 11:45 Uhr wollte ein 28-Jähriger mit seinem Mercedes-Sprinter an der Kreuzung der Rosenstraße mit der Nelkenstraße nach links abbiegen. Hierbei beachtete er nicht einen von rechts kommenden PKW Seat, der von einer 39-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro entstand.

Durlangen - Vandalismus

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstag 09:00 Uhr begingen Unbekannte mehrere Sachbeschädigungen im Bereich vom Sportgelände des FC Durlangen in der Schulstraße. Ein Fußballtor, Sitzbänke und ein Zaun wurden beschädigt. Die Spur der Zerstörung war auch im Hermann-Löns-Weg sichtbar, wo zwei Verkehrsschilder aus den Verankerungen gerissen wurden. Zwischen Durlangen und Zimmerbach wurden fünf Leitpfosten umgerissen und dabei beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

