Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Drei mutmaßliche Einbrecher mit Beute aus Vereinsheim bei nächtlicher Verkehrskontrolle erwischt - U-Haft angeordnet

Essen (ots)

45478 Mülheim-Speldorf: Gestern Nacht (20. Juli, 02:30 Uhr) wurden drei Männer (32/36/45) in einem grauen Chrysler Voyager bei einer Verkehrskontrolle an der Duisburger Straße angehalten - im Wageninneren fanden die Polizisten unter anderem elektronisches Equipment.

Als die Beamten den Wagen an der Kreuzung Duisburger Straße/Ruhrorter Straße kontrollierten, staunten sie nicht schlecht. Zunächst entdeckten sie nur Fahrer (45) und Beifahrer (32) in dem Chrysler. Bei genauerem Hinsehen wurden sie aufmerksam auf Autokennzeichen, die sich im Rückraum des Wagens befanden. Um sich diese genauer anzusehen, öffnete der Fahrer die hinteren Autotüren. Zum Vorschein kam ein weiterer Mann (36), der auf elektronischen Geräten hockte, die offenbar als Veranstaltungsequipment dienen (unter anderem Boxen, Kabeltrommel, Starkstromkabel, Mischpult, etc.). Des Weiteren fanden sich Werkzeuge, unter anderem Einbruchswerkzeug, im Auto.

Ermittlungen ergaben, dass die drei Männer die elektronische Ausrüstung mutmaßlich bei einem Einbruchdiebstahl kurz zuvor in einem Mülheimer Sportverein entwendet hatten. Sowohl das Diebesgut als auch der Chrysler wurden sichergestellt. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen, sie sind ohne festen Wohnsitz in Deutschland und wegen diversen Eigentumsdelikten polizeibekannt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete der zuständige Haftrichter Untersuchungshaft an./ SyC

