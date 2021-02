Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Garagenbrand

Aalen (ots)

Fellbach-Schmiden - Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 09:40 Uhr wollte ein 58-Jähriger mit seinem PKW Mazda von der Freibergstraße nach links in die Hauptstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 27-jährigen Peugeot-Fahrers, der von der Oeffinger Straße nach links in die Freibergstraße abbiegen wollte. Bei der Kollision beider Fahrzeuge entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Winterbach - Rollerfahrer schwer verletzt

Am Samstag gegen 13:40 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad Honda die Landesstraße zwischen Engelberg und Winterbach. In einer Kurve stürzte er aus unbekannter Ursache und verletzte sich dabei schwer. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Kirchberg/Murr - Gegenverkehr gestreift

Am Samstag gegen 12:50 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem PKW VW auf der Kreisstraße von Erdmannhausen in Richtung Kirchberg/Murr. In einer Linkskurve kurz vor Kirchberg/Murr geriet er zu weit nach links und streifte den PKW VW eines 51-Jährigen, der in Richtung Erdmannhausen fuhr. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf annähernd 5.000 Euro.

Murrhardt-Fornsbach - Garagenbrand

Am Samstag gegen 15:25 Uhr kam es zu einem Brand in einer Garage in der Schulstraße. Bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt an einer Batterie, eines in der Garage abgestellten Motorrades, vorgelegen haben, wodurch ein Feuer ausgelöst wurde. Das Feuer breitete sich in der Folge aus, wodurch insgesamt zwei PKW, vier Motorräder und zwei Motorroller beschädigt wurden. Der Schaden beläuft sich hierbei auf etwa 40.000 Euro. An der Garage entstand ein Gebäudeschaden von etwa 20.000 Euro. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Murrhardt, die mit fünf Fahrzeugen und 32 Mann ausgerückt war, schnell gelöscht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell