Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Wilderei, Verkehrsunfall, Scheunenbrand

Aalen (ots)

Schorndorf: An Pkws Außenspiegel Die Polizei in Schorndorf (Tel. 07181/2040) sucht dringend Zeugen, die Angaben zu einem Vorfall am frühen Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, machen können. Ein etwa 175 cm großer, schlanker Mann mit dünner Statur und dunkler Kleidung lief den Stöhrerweg in Schorndorf entlang. Hierbei trat er an insgesamt 4 geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel ab. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Korb: Wildernder Hund reißt Reh Am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, stellte ein Jagdpächter in seinem Jagdbezirk in Korb ein gerissenes und verendetes Reh fest. Aufgrund der Spuren an der Kehle des Tieres, dürfte es sich bei dem Wilderer um einen streunenden Hund gehandelt haben. Die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Hundehalter wurden durch das Polizeirevier Waiblingen aufgenommen.

Waiblingen: Radfahrerin von Pkw erfasst Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Alten Winnender Steige in Waiblingen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 17jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die Radfahrerin befuhr die Steige in Richtung Neustädter Straße. Hinter ihr fuhr eine 75jährige VW-Fahrerin. Plötzlich und ohne die Änderung der Fahrtrichtung anzuzeigen bog die Fahrradfahrerin nach links in die Straße "Auf der Linde" ab. Hierbei wurde sie von der überholenden VW - Fahrerin erfasst. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Weinstadt-Endersbach: Scheune in Brand gesetzt Am Samstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Traubenstraße / Neuffenstraße in Verlängerung in die Weinberge Höhe Kelter Zutritt zu einer Scheune. Dort beschädigten sie eine im Obergeschoss befindliche Türe und warfen mehrere Reifen nach unten. Sowohl die Reifen, als auch zwei Benzinkanister wurden in der Folge vor die Scheune verbracht und angezündet. Das Feuer griff auf die Scheune über. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt gelöscht werden. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell