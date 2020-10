Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt: Berauscht in die Kreuzung! - 33-Jähriger mit offenem Haftbefehl festgenommen

Donnerstag, 22. Oktober 2020, 13.40 Uhr

Da staunten die Beamten gestern nicht schlecht. Ein 33-Jähriger präsentierte nach einem Rotlichtverstoß gleich ein ganzes Bündel an Verstößen: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und darüber hinaus einen offenen Haftbefehl.

Das Streifenteam der Polizeiwache Stadtmitte fuhr bei Grün in den Kreuzungsbereich der Heinrich-Heine-Allee/ Grabbeplatz ein. Abrupt mussten sie abbremesen, da der 33-Jährige mit seinem Audi vom Grabbeplatz kommend, den Beamten die Vorfahrt nahm. Ganz offensichtlich war er bei Rot in die Kreuzung eingefahren. Während der anschließenden Kontrolle fiel der Fahrer durch deutliche Ausfallerscheinungen auf. Den Grund lieferte der anschließende Drogenvortest: Er zeigte den Konsum von Kokain und Marihuana an. Aufgrund ähnlicher Vergehen in der Vergangenheit war der Litauer schon gar nicht mehr im Besitz eines Führerscheins. Obendrein war er auch noch zur Festnahme ausgeschrieben. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde, gab es grünes Licht für die Haft.

