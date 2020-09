Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Parkscheinautomat in Tiefgarage des Mathematikons aufgebrochen; fünf weitere Taten seit Ende Juli; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen einen Parkscheinautomaten in der Tiefgarage des Mathematikons in der Berliner Straße im Stadtteil Neuenheim auf. Daraus entwendeten sie Bargeld, in welcher Höhe steht noch nicht fest. Allein der Sachschaden dürfte insgesamt bei weit über 1.000.- Euro liegen. Seit dem 28. Juli 2020 kam es zu fünf ähnlichen Taten in Neckargemünd (2), Mannheim (2) und Heidelberg. Ob alle Taten auf das Konto ein und derselben Täter gehen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Hinweise nimmt das Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 entgegen.

