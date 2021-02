Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Radfahrer schwer verletzt

Aalen (ots)

Heubach: Downhiller schwer gestürzt Am Freitagmittag, gegen 13 Uhr, befuhr ein 18jähriger Fahrradfahrer im Waldgebiet Scheuelberg die dortige Downhill-Strecke bergabwärts in Richtung Heubach. Auf der nassen, rutschigen und teils mit Laub bedeckten Strecke kam sein Fahrrad beim Überfahren von Steinen und Wurzeln ins Rutschen und der 18jährige kam in der Folge zu Fall. Obwohl er einen Helm trug, erlitt er schwere Verletzungen und musste aufgrund der schwer zugänglichen Unfallstelle durch die Bergwacht geborgen werden.

