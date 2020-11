Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Böhringen

Aach; Lkrs. KN) Sprengung von Zigarettenautomaten (14.11.2020)

Radolfzell-Böhringen / AachRadolfzell-Böhringen / Aach (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurden gegen 04.05 Uhr in Radolfzell-Böhringen am Haltepunkt Böhringen-Rickelshausen und gegen 05.10 Uhr in Aach, in der Straße "Im Aachtal", zwei Zigarettenautomaten aufgesprengt. Die Täter entwendeten in Böhringen eine nicht näher bekannte Anzahl von Zigarettenschachteln sowie Bargeld in unbekannter Höhe. In Aach konnte aus dem beschädigten Gehäusekasten nichts entwendet werden. Bei beiden Automaten dürfte ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 4.000 Euro entstanden sein. Die Polizei sucht Zeugen, welche zu den Tatzeiten an den jeweiligen Orten sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an die Kriminalpolizei Rottweil, Tel. 0741 477-0, erbeten.

