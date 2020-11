Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Beim Fahrstreifenwechsel Unfall verursacht (19.11.2020)

B 462 / SchrambergB 462 / Schramberg (ots)

Ein leicht verletzter Verkehrsteilnehmer und rund 40.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der B 462 bei Schramberg ereignet hat. Ein 51-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der rechten Fahrspur der Bundesstraße 462 von Sulgen kommend in Richtung Schramberg. Kurz vor dem Parkplatz "Schramberg-Blick" wechselte er auf die linke Spur und übersah hierbei den dort fahrenden Linienbus. Bei der Kollision verletzte sich der Autofahrer leicht, der Busfahrer sowie seine vier Fahrgäste blieben unverletzt. Der VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

