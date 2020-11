Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mit abgefahrenen Reifen und unzulässigem Fahrwerk unterwegs (19.11.2020)

St. GeorgenSt. Georgen (ots)

Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist ein 20-Jähriger, der am Donnerstag gegen 16 Uhr mit einem VW durch die Roßbergstraße fuhr. Am Auto waren beide Vorderreifen so weit abgefahren, dass sie nicht mehr die erforderliche Mindestprofiltiefe aufwiesen. Außerdem hatte der junge Mann unzulässige technische Veränderungen am Fahrwerk seines VW vorgenommen. Er gelangt nun zur Anzeige und muss das Auto wieder in einen verkehrstauglichen Zustand versetzen.

