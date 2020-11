Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Kupferzell: Kein Herz für Hohenlohe?

Insgesamt 19 Stoffbanner des Aktionsbündnisses "Ein Herz für Hohenlohe" wurden in der vergangenen Zeit von der Kupferbrücke am Marktplatz Kupferzell von einem Unbekannten entwendet. Zuletzt schnitt der Täter in der Nacht auf Montag fünf der Banner vom Brückengeländer ab. Bereits davor waren 14 weitere Banner des Aktionsbündnisses gestohlen worden. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib der Stoffbanner geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

Öhringen: Mit über 1,5 Promille am Steuer

Ordentlich getankt hatte ein 34 Jahre alter Toyota-Fahrer am frühen Dienstagmorgen in Öhringen. Allerdings nicht seinen Wagen, sondern sich selbst. Der Mann wurde wegen seiner auffälligen Fahrweise gegen 1 Uhr einer Verkehrskontrolle auf dem Wickersley Ring unterzogen. Dabei wurde der Grund für das Fahrverhalten des Mannes schnell deutlich. Er hatte über 1,5 Promille. Der 34-Jährige musste die Polizei zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Bretzfeld: Diebestour im Wohngebiet

Hauptsächlich auf Elektrowerkzeuge und Alkoholika hatten es Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bretzfeld-Waldbach abgesehen. Der oder die Täter waren in mindestens sieben Garagen und Gartenhütten im Torweg und der Straße "Am Pfaffenklingle" eingestiegen und hatten dort das Diebesgut entwendet. Auch ein in der Mozartstraße geparkter Sprinter geriet wohl ins Visier der Unbekannten. Insgesamt wurden Gegenstände im hohen vierstelligen Eurobereich gestohlen. Zeugen, die in der Nacht auf Montag in und um das Wohngebiet Torweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07946 940010 beim Polizeiposten Bretzfeld zu melden.

