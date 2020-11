Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.11.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

B290/ Lauda-Königshofen: Leergut auf der Bundesstraße

Zahlreiche Kisten Leergut wurden bei einem Unfall am Montagvormittag über die B 290 bei Lauda-Königshofen verteilt. Der 46-jährige Fahrer eines Sattelzuggespanns geriet gegen 10 Uhr in den Grünstreifen zwischen den Abzweigungen nach Königshofen und Lauda. Beim Versuch den LKW wieder auf die Fahrbahn zu lenken stürzte der Anhänger um und verteilte seine Ladung auf der Bundesstraße. Es entstanden Schäden in Höhe von circa 50.000 Euro, glücklicherweise gab es jedoch keine Verletzten. Die Bundesstraße blieb für die Aufräumarbeiten bis etwa 14.45 Uhr komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell