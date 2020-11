Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.11.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Heilbronn: Unfall zwischen drei Autos - Zeugen gesucht

Die Polizei Heilbronn sucht dringend nach Zeugen von einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Heilbronn. Bereits am 4. November, gegen 5.45 Uhr, kollidierten mehrere Autos an der Kreuzung Neckarsulmer Straße und Binswanger Straße. Neben dem Sachschaden wurden zwei Personen verletzt. Einer der beiden ist nun doch schwerer verletzt. Wir berichteten am 4. November ( Überschrift: "Heilbronn: Unfall zwischen drei Autos", Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4753659 ). Bislang ist noch unklar welchem der Fahrzeuge grünes oder rotes Licht an den Ampeln angezeigt wurden. Durch die Ermittlungen wurde bekannt, dass sich mehrere Verkehrsteilnehmer im Bereich der Unfallstelle befunden haben oder daran vorbeigefahren sind. Diese Personen werden nun dringend als Zeugen benötigt und gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1042500, zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Katalysatoren gestohlen - Zeugen gesucht

Von insgesamt fünf Fahrzeugen entfernte ein bislang Unbekannter die Katalysatoren im Zeitraum von Donnerstag, 16.30 Uhr, bis Samstag, 10.00 Uhr, im Bereich von Heilbronn-Böckingen. Die Autos waren jeweils in der Hechtstraße, Leonhardstraße sowie der Hofstattstraße am Straßenrand abgestellt, als der Täter zur Nachtzeit zuschlug. An den Autos der Marken Opel und Mitsubishi entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 2.500 Euro. Zeugen der Vorfälle und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 bei der Polizei Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Einen Verkehrsunfall verursachte ein 62-Jähriger am Samstag gegen Mitternacht in der Anna-Collmer-Straße in Heilbronn, als er dort in eine Hecke fuhr. Der Fahrer eines Opel war in die Hecke gefahren und versuchte zunächst erfolglos den Wagen zu starten, um aus der Hecke zu fahren. Ein Zeuge rief die Polizei, die bei dem 62-Jährigen eine Alkoholisierung von circa 1,6 Promille feststellen konnte. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, der Führerschein blieb ebenfalls in Verwahrung. Den Opel-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Großbottwar: Baustelle übersehen - Autofahrer kracht in Absperrwand

Die Absperrung einer Nachtbaustelle übersah ein Autofahrer am Montag gegen 1 Uhr, als er auf der Autobahn 81 zwischen Mundelsheim und Ilsfeld fuhr. Der Fahrer des Iveco war von Stuttgart kommend in Richtung Heilbronn unterwegs und übersah vermutlich eine Nachtbaustelle, welche mit einem Absperrfahrzeug gesichert war. Der 35-Jährige fuhr auf den stehenden LKW auf und wurde in seinem Auto eingeklemmt. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 20.000 Euro. Die Autobahn war kurzzeitig vollgesperrt.

Talheim: Mann um mehr als 70.000 Euro betrogen

An eine angebliche US-Soldatin überwies ein 40-Jähriger in den vergangenen Monaten über 70.000 Euro, da diese ihm falsche Versprechungen machte. Der Mann lernte über ein Internetportal eine Frau kennen, die vorgab, dass sie gerne bei ihm leben würde. Für die gemeinsame Zukunft sollte der Mann einen Koffer mit Bargeld und Gold geschickt bekommen, der dann jedoch angeblich beim Zoll feststecken würde. Um den Koffer zu bekommen überwies der Mann über mehrere Wochen mehrmals Geldbeträge. Als er den Betrug bemerkte hatte er bereits mehr als 70.000 Euro überwiesen. Die Ermittlungen hinsichtlich dem Verbleib des Geldes hat die Polizei Weinsberg übernommen.

Heilbronn: Mädchen von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Wessen Hund am Samstag, gegen 14.30 Uhr, ein 11-jähriges Mädchen gebissen hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen bei der Polizei Heilbronn. Das Mädchen wollte im Bereich Charlottenstraße / Max-Planck-Straße die Straße überqueren und wurde dabei von einem weißen, kniehohen Hund in den Oberschenkel gebissen. Der Besitzer kümmerte sich im Anschluss nicht um das Mädchen, sondern ging einfach weiter. Das Mädchen musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 07131 104-2500 bei der Polizei Heilbronn zu melden.

