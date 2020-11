Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.11.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Weikersheim-Laudenbach: Dieb mit Kapuze gesucht

Ein Dieb war am Sonntagabend in Weikersheim-Laudenbach unterwegs. Der Unbekannte betrat um 20.09 Uhr ein Metzger in der Marienstraße und entwendete einen geringen Bargeldbetrag aus einer Geldkassette. Bei der gesuchten Person handelt es sich um einen Mann, der folgende Kleidungsstücke trug: schwarze Turnschuhe der Marke Adidas mit weißer Sohle, enganliegende graue Hose, Tarnjacke mit Kapuze sowie einen schwarzen Hoodie mit Kapuze, die er auf dem Kopf hatte. Die Polizei Weikersheim bittet Zeugen, die Angaben zum Unbekannten oder zum Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

