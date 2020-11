Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.11.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Walldürn: Kind angefahren

Ein acht Jahre altes Mädchen wurde am Montagmorgen in Walldürn von einem PKW angefahren. Eine 33-Jährige fuhr gegen 7.30 Uhr in ihrem Mitsubishi auf der Jahnstraße und übersah dabei wohl das Kind, welches die Straße gerade an einem Zebrastreifen überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Auto das Mädchen touchierte. Die 8-Jährige wurde dabei leicht verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Walldürn: Unfall mit 2,4 Promille

Gleich mehrere Anzeigen kommen auf einen 52-Jährigen zu, der am Sonntagabend in Walldürn einen Unfall verursachte. Ein Zeuge hatte die Polizei gerufen, weil der Fahrer eines Seats gegen einen in der Schmalgasse geparkten Mitsubishi gestoßen war. Beim Eintreffen der Streife stellte sich auch schnell der mutmaßliche Grund für den Unfall heraus. Ein Atemtest zeigte an, dass der 52-jährige Fahrer des Seats knapp 2,4 Promille Alkohol im Blut hatte. Aber auch ohne diese Beeinträchtigung hätte der Mann sich nicht hinters Steuer des Wagens setzten dürfen, denn das Auto war nicht angemeldet. Der 52-Jährige musste die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten.

Buchen: Aufruhr am Bahnhof

Ein 21-Jähriger sorgte am Samstagabend in Buchen für Aufruhr vor dem Bahnhof. Zeugen hatten gegen 21 Uhr die Polizei gerufen, weil vor dem Bahnhofsgebäude eine Personengruppe mit Böllern um sich werfen würde. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Leute von der Örtlichkeit, jedoch nicht ein 21-Jähriger, der wohl auf eine Konfrontation aus gewesen war. Bei der Kontrolle des Mannes wurde dieser zusehendes aggressiver, fing an herumzuschreien, die Beamten zu beleidigen und zu bedrohen. Dem Mann wurden daraufhin Handschließen angelegt und er in eine Zelle des Polizeireviers gebracht. Weil sich der 21-Jährige aber weiterhin nicht beruhigen konnte und sich wohl im psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er schließlich in ein Krankenhaus verlegt.

Aglasterhausen: Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

Reifen und Felgen im Wert von mehreren tausend Euro stahlen Unbekannte am Wochenende aus einer Werkstatt in Aglasterhausen. Der oder die Täter waren im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr in die Werkstatt in der Straße "Am Henschelberg" gelangt und entwendeten dort das Diebesgut. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Neckargerach: Rettungseinsatz nach Sturz in Margarethenschlucht

Zwei Personen wurden am Sonntagnachmittag durch Stürze in die Margarethenschlucht bei Neckargerach verletzt. Ein 5-Jähriger war mit zwei Erwachsenen in der Schlucht spazieren und verlor an einer Engstelle den Halt. Der Junge stürzte daraufhin knapp zwölf Meter tief und kam in einem Bachbett zum Liegen. Eine 37-Jährige, die den Jungen retten wollte, stürzte ebenfalls in die Tiefe. Der Junge wurde bei dem Sturz schwer verletzt, die Frau erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Waldbrunn: Unfall auf Umwegen

Weil ein 79-Jähriger bei Waldbrunn um eine Baustellenabsperrung herumfuhr, kommt auf ihn nun wohl eine teure Werkstattrechnung zu. Der Mann war am Samstagabend mit seinem Hyundai auf der Landstraße zwischen Weisbach und Waldbrunn unterwegs. Um zu seinem Ziel zu gelangen fuhr der Senior in den Grünstreifen, um so an der Absperrung einer Baustelle vorbeizukommen. Dabei übersah er aber wohl einen Graben am Straßenrand. Der Hyundai geriet in Schieflage und stürzte schließlich in den Graben, wo er auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer blieb unverletzt, am Auto entstand jedoch Totalschaden, den die Polizei mit etwa 22.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell