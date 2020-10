FW-MG: Rettungshubschrauber in Mönchengladbach

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Rheindahlen Land, 24.10.2020, 14:47 Uhr, Voosen (ots)

Im Ortsteil Voosen kam es zu einem Treppensturz bei dem sich ein älterer Mann schwer verletzte. Durch die Kräfte des Rettungsdienstes der Berufsfeuerwehr und einen Notarzt fand an der Einsatzstelle eine umfassende Versorgung und Stabilisierung des Patienten statt. Parallel wurde zum schnellen und schonenden Transport ein Rettungshubschrauber alarmiert. Der Hubschrauber landete in unmittelbarer Nähe des Unglücksortes auf einer Wiese. Nach erfolgter Übergabe an die Besatzung des Rettungshubschraubers wurde der Mann zur weiteren Versorgung in eine Neurochirurgische Klinik geflogen.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Berichterstatter: Brandamtmann Heinrich Roemgens

