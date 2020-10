Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Öl auf der Niers

Mönchengladbach-Rheydt-Mülfort, 23.10.2020, 09:32 Uhr, Römerstraße/Niersbrücke (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr zur Niersbrücke an der Römerstraße gerufen. Einem Mitarbeiter des Niersverbandes war Öl auf der Wasseroberfläche der Niers aufgefallen. Die Feuerwehr sorgte durch das Auslegen von insgesamt zwei Ölsperren mittels Ölschlängeln vor und hinter dem Stauwehr an der Römerstraße dafür, dass sich das Öl nicht mehr weiter flussabwärts ausbreiten konnte. Eine Ursache für die Verunreinigung konnte zunächst nicht ausgemacht werden. Anschließend haben Mitarbeiter des Fachbereichs Umwelt Untersuchungen zur Ursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

