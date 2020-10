Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei PKW

Mönchengladbach-Schmölderpark, 21.10.2020, 19:02 Uhr, Urftstraße/Feldstraße (ots)

Mönchengladbach-Schmölderpark, 21.10.20, 19:02 Uhr, Urftstraße/Feldstraße An der Kreuzung Urftstraße/Feldstraße kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Durch den Unfall wurde einer der beiden PKW in den Vorgarten eines Mehrfamilienhauses geschoben. Die Fahrerin eines Unfallfahrzeugs wurde aufgrund des Unfallgeschehens und der ausgelösten Airbags in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des anderen PKW verblieb auf eigenen Wunsch an der Unfallstelle. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden von den Einsatzkräfte der Feuerwehr abgestreut und aufgenommen. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie zwei Rettungswagen.

Einsatzleiter: HBM Oliver Kremer

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell