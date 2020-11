POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Seat beschädigt und geflüchtet

Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden an einem Seat zu kümmern, flüchtete am Montagabend ein Unbekannter Autofahrer vom Parkplatz eines Supermarktes in Buchen. Eine 53-Jährige hatte den Seat Ibiza um kurz vor 18 Uhr auf dem unteren Parkdeck einer Supermarktkette in der Daimlerstraße abgestellt. Als die Frau gegen 18.30 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie am Heck des Autos Beschädigungen in Höhe von rund 1.500 Euro. Ein bislang nicht bekannter Autofahrer war wohl beim Ein- oder Ausparken an dem Seat hängengeblieben und daraufhin einfach davongefahren ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Zahlreiche Einbrüche im Industriegebiet

Am Wochenende trieb eine Einbrecherbande in einem Buchener Industriegebiet ihr Unwesen. Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen waren die Unbekannten in der Siemensstraße unterwegs und stiegen dort in drei Firmengebäude ein. Dabei entwendeten die Täter Diebesgut im fünfstelligen Eurobereich, unter anderem Bargeld, einen Tresor, technische Geräte, Autoreifen und Felgen sowie einen Peugeot Boxer. Die Kriminalpolizei Mosbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am Wochenende rund um die Siemensstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise auf den Verbleib des Diebesgutes haben, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

