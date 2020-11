Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall (18.11.2020)

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, den ein Fahrer eines Kleintransporters am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 31, Höhe der Abfahrt Donaueschingen-Mitte, verursacht hat. Ein 24-Jähriger fuhr mit einem Renault Master in Richtung Hüfingen und bemerkte zu spät, dass ein Sattelzug vor ihm an einer Baustellenampel anhielt. Der Renault prallte heftig gegen den Auflieger des Lasters und war danach nicht mehr fahrbereit. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell