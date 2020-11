Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verbotenes Angeln (19.11.2020)

HüfingenHüfingen (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 64-Jährigen, der am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in einem Fischteich bei einer Sportanlage angelte. Bei seiner Überprüfung konnte der Angler nicht die erforderliche Angelerlaubnis vorweisen. Die Polizisten nahmen ihm die Angel ab. Auch wenn der Mann noch keinen Fisch an Land gezogen hatte, muss er mit einer Anzeige wegen Fischwilderei rechnen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell