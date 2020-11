Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Ergänzung zur Pressemeldung vom 19.11.2020 "Massives Auftreten von falschen Polizeibeamten" Weitere Geschädigte melden sich bei der Polizei (20.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Wie bereits berichtet haben sich in den vergangenen zwei Tagen vermehrt Betrüger am Telefon als "Polizeibeamte" ausgegeben. Auch gestern erhielten wieder viele ältere Bürger diese Betrugsanrufe, mit immer derselben Masche. Nachdem die falschen Polizisten zunächst auf angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft der Angerufenen hinwiesen, versuchten sie anschließend, die Leute nach Bargeld, Schmuck und anderen Wertsachen auszufragen. Spätestens hier erkannten alle Angerufenen den Betrugshintergrund und legten auf, so dass es zu keinen Vermögensschäden kam. Hinweise zu diesem Betrugsphänomen und wie man sich davor schützen kann, gibt es im Internet auf den Seiten der kriminalpolizeilichen Prävention unter www.polizei-beratung.de.

