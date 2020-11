Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen, Lkrs. VS) Defekter Brandmelder ruft Feuerwehr auf den Plan 19.11.20

FurtwangenFurtwangen (ots)

Ein kaputter Brandmelder im Wohnzimmer hat am Donnerstagnachmittag zu einer Alarmierung der Feuerwehr Furtwangen geführt. Mit 15 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen rückten die Floriansjünger an den vermeintlichen Brandort in der Eichendorffstraße aus. Da die Feuerwehr wegen der Abwesenheit des Mieters nicht in die Wohnung kam, musste eine Tür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet werden. Ein Brand oder eine Rauchquelle wurde nicht festgestellt.

