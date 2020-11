Polizeipräsidium Konstanz

Königsfeld-Burgberg

Schwarzwald-Baar Kreis) Betrüger gibt sich am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter aus (18.11.2020)

KönigsfeldKönigsfeld (ots)

Zu einem Betrugsversuch gekommen ist es am Mittwoch gegen 14 Uhr in Königsfeld. Ein angeblicher Angestellter der Firma Microsoft rief einen 49-Jährigen in englischer Sprache an und behauptete, dass auf dessen Computer eine Schadsoftware ("Trojaner") sei. Ein probates Mittel dagegen hatte der hilfsbereite Microsoft-Mitarbeiter auch gleich parat. Er bot dem Angerufenen an, eine Software aufzuspielen, die den Trojaner löscht. Als der Angerufene ablehnte, legte der Mann auf. Immer wieder versuchen Betrüger, mit der Tarnung als "Microsoft-Mitarbeiter", Opfer auszunehmen. Ein Trojaner befindet sich nie auf den Computern der Angerufenen - ganz im Gegenteil: erst durch die vermeintliche Hilfe installieren die Ganoven ein Programm, mit dem sie Zugang zu den Rechnern ihrer Opfer bekommen. Ist das Programm erst einmal aufgespielt, sind die Rechner und ihre Daten den Betrügern meist schutzlos ausgeliefert und ein Schaden vorprogrammiert. Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche gibt es im Internet unter www.polizei-praevention.de.

