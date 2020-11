POL-KN: (VS-Villingen) 11-Jähriger bei Unfall auf Fußgängerüberweg leicht verletzt (18.11.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein 11-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Vockenhauser Straße. Der Junge wollte mit einem Tretroller einen Fußgängerüberweg an der Zufahrt zur Bundesstraße 33 überqueren. Eine 79-jährige Fiat-Fahrerin, die aus Richtung Obereschach kommend nach rechts in die Zufahrt zur B 33 einbog, übersah den Elfjährigen auf dem Fußgängerüberweg und erfasste ihn mit dem Auto. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ein paar hundert Euro.

