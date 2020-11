Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Reh läuft zweimal auf die Straße

OdenbachOdenbach (ots)

Seine "Uneinsichtigkeit" hat ein Reh am Samstagspätnachmittag mit dem Tod bezahlt. Das Tier wurde von einem von Meisenheim in Richtung Odenbach auf der B 420 fahrenden PKW erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls flog es zurück zum rechten Fahrbahnrand. Dort rappelte es sich wieder auf und versuchte erneut über die Straße zu laufen. Jetzt wurde es allerdings von einem Wagen aus Richtung Odenbach kommend touchiert. Das Reh verendete; der Schaden an den beiden Kraftfahrzeugen wird auf 1.500 Euro geschätzt. |pilek-AH

