POL-PDKL: Totalschaden nach dem Überfahren eines verlorenen Fahrzeugteils

Langweiler / B 270Langweiler / B 270 (ots)

Im Dunkeln hat am Freitagabend ein PKW-Fahrer auf der B 270 einen auf der Fahrbahn liegenden Zubehör-Spoiler überfahren. Hierauf lief aus dem Fahrzeug Getriebeöl aus. Die verursachten Schäden werden als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft. Der Fahrer gab an, dass er das matt-schwarze Teil erst sehr spät auf der Straße erkannte und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Verlierer des Fahrzeugteils kann sich bei der Polizei in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110 melden. |pilek-AH

