Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gartenparty in Zeiten Corona

PfeffelbachPfeffelbach (ots)

Ruhestörung durch Gartenparty. In den frühen Morgenstunden vom Samstag, den 14. November 2020, wurde eine Ruhestörung im Ernteweg gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass mehrere Personen, unterschiedlicher Hausstände, in einem Gartenhaus feierten. Nach Aufnahme der Personalien, wurde aufgrund der vorherrschenden Pandemie, diese Zusammenkunft durch die eingesetzten Beamten aufgelöst. Eine Meldung an das zuständige Ordnungsamt wurde veranlasst. |pikus

