Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Ferienhäuser

LautereckenLauterecken (ots)

Nur ungern gesehenen Besuch bekamen die Besitzer gleich mehrerer Ferienhäuser in Lauterecken. In der Gewanne "Erdhausen" oberhalb des Friedhofes in Lauterecken verschafften sich bisher unbekannte Täter im Laufe der vergangenen Tage gewaltsam Zugang zu zwei Wochenenddomizilen. Ein aufmerksamer Spaziergänger stellte dies fest und informierte hierüber die Polizei. Entwendet wurde mindestens ein Freischneider, das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden (Tel.: 06382/911-0).

