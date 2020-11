Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht nach Verkehrsunfall

BörrstadtBörrstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es in der Nacht vom 12.11.20 auf den 13.11.20 in Börrstadt. Dort fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug bei einem Fahrmanöver an den Gartenzaun eines Anwesens und beschädigte diesen. Statt den Schaden zu melden, fuhr der Fahrzeugführer einfach davon. Am Zaun entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.|pirok

