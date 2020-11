Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Täter scheitern an der Hauseingangstür

HüfflerHüffler (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus gescheitert. Am Freitag, den 13. November 2020 versuchten, im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 0:00 Uhr, unbekannte Täter sich unberechtigt Zutritt zu einem Anwesen in der Mauerstraße zu verschaffen. Es wurde hierbei versucht, mittels eines nicht näher bekannten Hebelwerkzeuges, sich Zugang über die Haupteingangstür zu verschaffen, was jedoch misslang. Möglicherweise wurden die bislang unbekannten Täter bei der weiteren Tatausführung gestört, da das Anwesen von weiteren Häusern umgeben ist und gegenüber der Eingangstür eine Straßenlaterne sich befindet.

Hinweise auf mögliche Täter bzw. unbekannte Fahrzeuge im näheren Umfeld nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381-919/0 bzw. per Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

