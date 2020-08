Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Buntekuh

Die Polizei Lübeck sucht Zeugen für einen Unfall mit einem Fußgänger

Lübeck (ots)

Am frühen Morgen des 18.08.20 zeigte ein Fußgänger bei der Polizei an, dass er kurze Zeit zuvor ein Unfall hatte, er sich an die genauen Tatumstände aber nicht erinnern könne. Deshalb bitten die Beamten des 2. Polizeireviers in Lübeck um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Gegen 05.25 Uhr suchte die Polizei einen 26-jährigen Lübecker auf, welcher der Einsatzleitstelle meldete, dass er Opfer eines Verkehrsunfalles wurde. Er gab den Beamten gegenüber an, dass er zunächst mit einem E-Roller, unter anderen die Straßen "Auf der Heide" und Ginsterweg, bis zum Buntekuhweg befuhr. Dort hatte er den Roller stehen lassen. Fußläufig wollte der Anzeigende anschließend an der Lichtzeichenanlage den Buntekuhweg überqueren. Dabei ist er von links von jemanden erfasst worden, so dass er sich schwere Verletzungen zugezogen hatte. Irgendwie konnte der Geschädigte danach die Wohnung seiner Mutter aufsuchen, von dort aus hatte er die Polizei informiert. Was für ein Fahrzeug mit dem Fußgänger zusammenstieß, konnte dieser nicht sagen. Im Anschluss wurde der Verletzte durch einen RTW zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da sich der Fußgänger nicht genau an den Tathergang erinnern kann, wendet sich die Polizei Lübeck nun an die Bevölkerung. Der Unfall muss sich aufgrund der bisherigen Erkenntnisse kurz nach 05.00 Uhr ereignet haben. Es kann seitens der Polizei auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Unfall anders oder an anderer Stelle, in der Nähe der oben beschriebenen Örtlichkeit, ereignet hat. Sollte jemand etwas beobachtet haben, was im Zusammenhang mit der beschriebenen Situation steht, melden Sie sich bitte bei der Polizei Lübeck unter der Telefonnummer: 0451-1310

