Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in das Waldbad Birkerteich in Helmstedt

Helmstedt (ots)

Am Samstag gegen 09:30 Uhr wurde dem Polizeikommissariat Helmstedt ein Einbruch in das Waldbad Birkerteich gemeldet. Die eingesetzte Funksteifenbesatzung stellte fest, dass mit einem Hebelwerkzeug die Tür zum Kassenhaus aufgebrochen worden war. Aus dem Innenraum entwendete der unbekannte Täter einen Server, der im privaten Bereich kaum zu gebrauchen ist. Anschließend begab sich der Täter zum Büro des Schwimmmeisters und versuchte hier erfolglos ebenfalls die Tür aufzuhebeln. Das Waldbad ist zur Zeit nicht in Betrieb, so dass der Tatzeitraum schwer einzugrenzen ist. Der Schaden für die Stadt Helmstedt wird ca. 1000,- Euro betragen. Es wurden polizeiliche Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen.

