Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A63/Steinbach, Kleintransporter kracht in die Schutzplanken - ein Leichtverletzter

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

SteinbachSteinbach (ots)

Am Freitagmorgen verlor der Fahrer eines Ford Transit auf der A63 zwischen Göllheim und Winnweiler die Kontrolle über sein Fahrzeug. Unmittelbar nach dem Parkplatz Donnersberg kam er infolge Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die Schutzplanken. Anschließend schleuderte er mit seinem Kleintransporter quer über die Fahrbahn und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stillstand. Durch den Aufprall wurde der Ford Transit so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der 63 Jahre alte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen in Richtung Kaiserslautern für ca. eine Stunde gesperrt.|past

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 3534-0

www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell