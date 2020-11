Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Wattenheim, Lkw-Kontrolle - Haftbefehle vollstreckt

WattenheimWattenheim (ots)

Am Donnerstagmorgen kontrollierten Beamte der Schwerverkehrsüberwachung der Polizeidirektion Kaiserslautern an der A6 auf dem Rasthof Wattenheim einen Sattelzug, der mit unterschiedlichen steuerbegünstigten Kennzeichen versehen war. Während der Kontrolle stellten die Spezialisten fest, dass der Fahrer die zulässigen Lenk- und Ruhezeiten überschritten hatte. Bei einer Überprüfung seiner Personalien ergab sich, dass der 55 jährigen Mann mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Er wurde durch die Polizeibeamten festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gefahren. Gegen den Fahrzeughalter wurden weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet.|zvd

