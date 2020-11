POL-PDKL: A63/Kaiserslautern, Mit dem Fahrrad auf der Autobahn unterwegs

Polizeidirektion Kaiserslautern

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gingen bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern mehrere Notrufe bezüglich eines Radfahrers auf der A63 zwischen den Anschlussstellen Winnweiler und Sembach ein. Durch eine Streifenbesatzung konnte an der genannten Örtlichkeit tatsächlich ein 53 jähriger Mann auf dem Seitenstreifen fahrend angetroffen werden. Als Begründung für sein Verhalten gab er an, dass er den letzten Zug von Winnweiler nach Kaiserslautern verpasst hatte. Da er keine andere Möglichkeit sah in Richtung Kaiserslautern zu kommen, zog er eine Warnweste an und nahm den Weg über die Autobahn. Durch die beiden Polizeibeamten wurde ihm erklärt, dass es keine gute Idee ist bei Dunkelheit nachts mit dem Fahrrad über die Autobahn nach Hause zu fahren. Sie brachten ihn und sein Gefährt bis zur nächsten Ausfahrt.|past

