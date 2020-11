Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizeiinspektion wird von Bereitschaftspolizei unterstützt - Fit für Wintergefahren?

Meisenheim / Lauterecken

Eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt "lichttechnische Einrichtungen" ist am Mittwochmorgen von Beamten der Bereitschaftspolizei durchgeführt worden. In der Raumbacher Straße waren unter anderem vier Mängelberichte für Fahrzeuge und deren Führer ausgesprochen worden. Wegen der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt wurden zwei Autofahrer beanstandet. Eine Anzeige erfolgt wegen mangelhafter Bereifung. "Ist ihr Fahrzeug mittlerweile wintertauglich?" fragt die Polizei in Lauterecken. Ist ausreichend Gefrierschutzmittel im Scheibenwischwasser - vorne und gegebenenfalls hinten? Sind Wintertaugliche Reifen montiert? Haben sie Eiskratzer, Handschuhe und einen kleinen Besen dabei? Zudem empfiehlt sich bei Temperaturen um die Null Grad Celsius eine Verlängerung der Fahrtzeit zum Arbeitsplatz einzuplanen, wenn zuvor, dass unter der Straßenlaterne geparkte Fahrzeug flottgemacht werden muss. Und denken sie daran, lieber etwas später im Betrieb ankommen, als im Graben zu landen. Freie Scheiben und geeignete Reifen gehören zur Sicherheit im Verkehr dazu! |pilek-AH

