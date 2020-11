Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorsicht vor falschen Polizeibeamten

Rockenhausen (Donnersbergkreis)Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In den letzten beiden Tagen kam es in Rockenhausen in mehreren Fällen zu telefonischen Kontaktaufnahmen angeblicher Polizeibeamter der Polizei Rockenhausen, bei überwiegend lebensälteren Bürgerinnen und Bürgern.

Am Montagvormittag wurde ein 86-jähriger Mann telefonisch von vermeintlichen Polizeibeamten zu einem Einbruch in der Nachbarschaft sowie seinen Vermögensverhältnissen befragt. Nachdem er angab, kein Geld daheim zu haben, wurde er aufgefordert, seine Einlagen von der Bank zu holen, um diese auf ein ausländisches Konto transferieren zu können. Der Geschädigte begab sich zwar zur Bank, hob jedoch kein Geld ab, sondern verständigte die echte Polizei.

Am Dienstag kam es dann zu mindestens drei weiteren Kontaktaufnahmen durch falsche Polizeibeamte. Die Täter behaupteten gegenüber den Geschädigten, dass es in Rockenhausen einen Raubüberfall gegeben habe und man bereits vier Täter gefasst habe. Die Geschädigten wurden gefragt, ob sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt hätten. Forderungen seien nicht gestellt worden.

Wenn Sie solche merkwürdigen Anrufe erhalten, bleiben Sie misstrauisch. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Wertsachen, ihre finanzielle Situation oder Bankverbindungen. Und falls jemand vor Ihrer Tür steht und Ihr Bargeld oder Ihren Schmuck "zum Schutz" in Verwahrung nehmen möchte: Geben Sie niemals einem Fremden Ihre Wertsachen! Lassen Sie sich den Namen nennen und den Dienstausweis zeigen und fragen Sie bei der Polizei nach, ob es diesen Mitarbeiter tatsächlich gibt.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und Tipps, wie Sie sich besser vor Kriminellen schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de. |pirok

