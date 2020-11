Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

KuselKusel (ots)

Am Dienstag, 10. November 2020 um 17:08 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B420 zwischen Bledesbach und Kusel. Die Geschädigte fuhr mit ihrem PKW hinter einem dunkelgrünen Geländewagen, als von diesem plötzlich ein Fahrzeugteil auf die Fahrbahn fiel. Hierbei wurde der Polo der Geschädigten beschädigt. Der grüne Wagen fuhr unvermittelt weiter. Ein Kennzeichen hat die Geschädigte nicht ablesen können. Es wird zurzeit davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher das Ereignis unmittelbar nicht bemerkt haben könnte. Hinweise bitte an die Polizei in Kusel, 06381 - 919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

