Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Randalierer kam in das Polizeigewahrsam

Neuss (ots)

Mit einem äußerst aggressiven jungen Mann hatten es Polizeibeamte am späten Mittwochabend (27.05.), gegen 22:45 Uhr, in der Neusser Innenstadt zu tun. Vorausgegangen war eine Sachbeschädigung im Bereich der Selikumer Straße. Dort hatte ein Trio, darunter der junge Tatverdächtige, offenbar immer wieder gegen die Tür eines Hotels getreten. Aufgrund seiner Uneinsichtigkeit und weiterhin sehr aggressiven Verhaltens, wurde der 19-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig in Gewahrsam genommen.

Während des Transports zur Polizeiwache beleidigte der junge Mann nicht nur die weiblichen Polizeibeamtinnen mit sexistischen Äußerungen, sondern bespuckte sie auch.

Der 19-Jährige wird sich demnächst wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten müssen.

