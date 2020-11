Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unterstützung gut organisiert: hilflose Person kann versorgt werden

MedardMedard (ots)

Ein Bekannter wollte einen 79-jährigen Anwohner der Hauptstraße am Montagmorgen zum Arzt fahren. Als der ältere Herr nicht öffnete, blieb der Helfer hartnäckig und verständigte schließlich die Polizei. Aus dem Anwesen hörte man nur immer wieder das Wort "Ja", wenn man Fragen gestellt hatte. Schließlich war nach dem Hochdrücken eines Rollladens eine gewisse Kommunikation möglich. Der Senior konnte nicht aufstehen, worauf die Feuerwehr durch ein geeignetes kleineres Fenster ins Gebäude eindrang. Nach der Erstversorgung wurde der Herr ins Krankenhaus gebracht. Ein Lob an den "Helfer", der sich um den 79-Jährigen sorgte. "Jeder kann froh sein, wenn sich jemand im Alter um ihn kümmert und erkennt wann mehr Hilfe als gewöhnlich von Nöten ist", so Arno Heeling, der Leiter der Polizeiinspektion Lauterecken. |pilek-AH

