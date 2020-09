Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Kinder spielen auf dem Dach des Halberstädter Bahnhofs

Halberstadt (ots)

Am 6. September 2020, gegen 15:00 Uhr wurde den Beamten des Bundespolizeireviers Halberstadt durch einen Mitarbeiter der Leitstelle eines Verkehrsunternehmens mitgeteilt, dass sich auf dem Dach des Halberstädter Bahnhofes spielende Kinder befinden. Sofort eilte eine Streife zum Gefahrenort und konnte hier zwei Jungen im Alter von 13 Jahren von dem Dach in 6 Metern Höhe holen. Ihre Beweggründe hier zu spielen, teilten sie den Bundespolizisten nicht mit. Nach eindringlicher Belehrung, in welche Gefahr sich die Jungen durch ihr Handeln begeben hatten, wurden die Erziehungsberechtigten der Jungen informiert. Diese holten ihre Kinder wenig später ab.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391-56549-505

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell