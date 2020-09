Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Fahrraddieb auf frischer Tat geschnappt

Dessau (ots)

Am 01. September 2020, gegen 19:00 Uhr brachte es der Zufall mit sich, dass ein Bundespolizist des Revieres in Dessau kurz aus einem Fenster der Wache schaute. Dabei sah, wie ein Mann sich an einem abgestellten und mit einem Schloss gesicherten Fahrrad vor dem Bahnhof zu schaffen machte. Da das Schloss nur um den Sattel gelegt war, versuchte der Dieb diesen vom Fahrradrahmen zu lösen. Das gelang ihm schließlich und er setzte sich seelenruhig auf das Rad und fuhr davon. Der Beamte folgte ihm jedoch mit einem Kollegen und konnte den überraschten 31-Jährigen auf der Höhe des Theaters stellen. Das gestohlene Fahrrad wurde ihm abgenommen und sichergestellt. Bei der Nachschau in den mitgeführten Sachen des Mannes, fanden die Beamten eine geringe Menge Drogen, vermutlich Heroin und szenetypische Utensilien zur Betäubungsmittelaufnahme. Die Drogen wurden ebenfalls sichergestellt. Der 31-jährige Deutsche wird sich nun wegen Diebstahls und wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen. Das grüne Mountainbike der Marke "Pininfarina" kann vom Besitzer (Nachweis erforderlich) im Revier der Bundespolizei abgeholt werden. Ein entsprechender Hinweis wurde an dem verbliebenen Fahrradschloss angebracht.

